Стало известно, сколько денег родители из Петербурга тратят на выпускной в 2023 году

Стоимость праздника выросла почти в 1,5 раза по сравнению с периодом до начала пандемии.

В 2023 году родители 9-классников из Петербурга сдают на выпускной по 11 тыс. рублей, а 11-классников – по 18 тыс. рублей. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на исследование, проведённое сервисом SuperJob.

Стоимость праздника выросла почти в 1,5 раза по сравнению с периодом до начала пандемии. Кроме того, увеличилась и стоимость нарядов для школьников. Так, стоимость праздничной одежды для мальчика-девятиклассника в среднем оценили в 10 тыс. рублей, а для 11-классника – в 16 000 рублей. В случае девушек средний чек составил 12 500 и 17 500 рублей соответственно.

Финальная сумма трат на выпускной в Северной столице зависит и от места его проведения: например, праздник в Зеркальном зале Екатерининского дворца обойдётся в 13 тыс. рублей с человека. Отметить выпускной во дворце великого князя Владимира у Эрмитажа на Дворцовой набережной стоит 16 тыс. рублей с человека.

Ранее мы сообщили о том, что для 27 тысяч петербургских выпускников звенит последний звонок.

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