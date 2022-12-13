Для 27 тысяч петербургских выпускников звенит последний звонок. Губернатор Александр Беглов побывал на празднике в лицее № 226 Фрунзенского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Два года назад лицей получил дополнительное здание с двумя бассейнами, спортивным и актовым залами, другими необходимыми для занятий помещениями. За четыре года город построил 44 таких школы, уточнили в Смольном.

Лицей № 226 получил грант на создание Курчатовского класса. Многие ученики лицея неоднократно показывали высокие результаты на олимпиадах по математике, физике, химии, биологии и обществознанию.

Губернатор передал в дар лицею подводного робота "Океаника Кит" и книги для школьной библиотеки. Глава города также вручил Благодарности Губернатора Санкт-Петербурга педагогам лицея.

В преддверии последних звонков и выпускных петербуржцев попросили отказаться от запуска воздушных шаров из-за вреда экологии.

Фото: Piter.tv