Трассу в Приозерском районе пришлось перекрыть из-за двух самосвалов

Водители не смогли продолжить путь из-за перегруза.

На трассе Ушково-Гравийное в Приозерском районе образовался затор. Путь автовладельцам перекрыли два самосвала. Об этом сообщил "Форпост. Северо-Запад".

По информации издания, водители фур, перевозившие песок, хотели избежать попадания на платный участок трассы "Сартовала", поэтому излишне нагрузили самосвалы. Однако у одной из машин по пути лопнуло колесо. Для устранения проблемы водители вывалили содержимое кузовов на магистраль.





На место затора прибыли зам главы дорожного ведомства Александр Нужный, а также представители районного ДРСУ и собственники грузов. Последние заверили дорожников, что перевозка осуществляется без перевеса. Как выяснилось позднее, излишки песка уже не в первый раз добывается в карьере на 36-м километре Ушково – Гравийное.

Нарушителям грозит административное наказание.

Ранее мы рассказывали о том, что в результате ДТП на Петергофском шоссе скончался пешеход.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области