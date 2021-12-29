На участке трассы "Скандинавия" сузили дорогу из-за аварийных работ

Скорость движения будет ограничена до 40 км/час.

На 51-м километре трассы "Скандинавия" перекроют две полосы движения из четырех. Там будут восстанавливать деформационный шов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

ООО "ЕвроТрансСтрой" проводит аварийно-восстановительные работы на путепроводе, который находится над региональной дорогой 41А-180 Парголово - Огоньки. Вторую и третью полосу в сторону Петербурга пришлось временно перекрыть. Специалисты будут разбирать существующее дорожное покрытие, восстанавливать поврежденный металлический профиль деформационного шва, затем выполнять армирование и бетонирование конструкции. Все работы планируют завершить до 21 февраля 2022 года.

Скорость движения на участке ограничат до 40 км/час.