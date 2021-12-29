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На участке трассы "Скандинавия" сузили дорогу из-за аварийных работ
Сегодня, 17:10
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На участке трассы "Скандинавия" сузили дорогу из-за аварийных работ

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Скорость движения будет ограничена до 40 км/час.

На 51-м километре трассы "Скандинавия" перекроют две полосы движения из четырех. Там будут восстанавливать деформационный шов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

ООО "ЕвроТрансСтрой" проводит аварийно-восстановительные работы на путепроводе, который находится над региональной дорогой 41А-180 Парголово - Огоньки. Вторую и третью полосу в сторону Петербурга пришлось временно перекрыть. Специалисты будут разбирать существующее дорожное покрытие, восстанавливать поврежденный металлический профиль деформационного шва, затем выполнять армирование и бетонирование конструкции. Все работы планируют завершить до 21 февраля 2022 года. 

Скорость движения на участке ограничат до 40 км/час. 

Теги: деформационный шов, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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