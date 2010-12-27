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Трассу "Скандинавия" накрыл густой туман
Сегодня, 13:29
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KaterinaKono13

Трассу "Скандинавия" накрыл густой туман

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Водителям следует быть максимально внимательными в подобных погодных условиях.

Сегодня утром, 7 октября, жители Ленинградской области местами могли наблюдать густой туман.

Очевидица рассказала, что около 9:50 утра на трассе "Скандинавия" был очень густой туман, особенно на участке дороги от Лейпясуо до Кирилловского. 

"Местами было практически ничего не видно, однако в сторону Финляндии туман уже был послабее", — поделилась очевидица.

Водителям следует быть максимально внимательными в подобных погодных условиях. С начала октября МЧС регулярно предупреждает как о тумане, так и о гололедице на дорогах Ленинградской области.

Теги: ленобласти новости, скандинавия
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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