Трассу "Подъезд к санаторию Сярьги" заасфальтировали

Стоимость работ составила почти 60 млн рублей.

Завершился капитальный ремонт региональной трассы "Подъезд к санаторию Сярьги" во Всеволожском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Грунтовую дорогу протяженностью почти 2 километра, соединяющую Сярьги с Токсовским шоссе, сделали асфальтобетонной. У дороги расчистили полосы отводы, укрепили обочины, поставили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли разметку термопластиком.

По этой дороге в сутке проезжает около трех тысяч машин, большая часть их них - тяжелые грузовики. Благодаря асфальтированию снизится выброс пыли в сторону близлежащих жилых домов. Стоимость работ составила почти 60 млн рублей, которые были выделены из регионального дорожного фонда.

По отремонтированному участку дороги теперь можно доехать до деревни Энколово, где ежегодно проводится татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй".

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