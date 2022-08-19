Трассу "Нева" под Петербургом засыпало книгами из-за ДТП

Микроавтобус не довез товар до места назначения.

На трассе М-11 под Петербургом утром 19 августа перевернулся микроавтобус. Транспортное средство перевозило книги, которые в результате ДТП оказались на проезжей части.

По словам очевидец, инцидент произошел между Славянкой и Петербургом на переезде через реку Кузьминка.

Авария перекрыла две полосы для движения. Кроме того, в ДТП есть еще один участник. У иномарки повредился кузов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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