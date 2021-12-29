Трассе "Нева" и Пулково добавят развязку

По словам Вячеслава Петушенко, этот участок будет строиться исключительно на заемные средства. Бюджетных средств здесь не предусматривается, поэтому он будет платный.

В среду, 26 января, вице-губернатор Максим Соколов и Вячеслав Петушенко, председатель правления компании "Автодор", обсудили строительство прямого съезда с трассы М-11 "Нева" с подъездом к аэропорту "Пулково". Встреча прошла по поручению губернатор Петербурга Александра Беглова.

Новая развязка облегчит доступ в Пулково жителей соседних областей, а также снизит транзитный поток на Пулковском шоссе. Сообщается, что в конце года приступят к ее строительству.

По словам вице-губернатор Петербурга Максима Соколова, Пулковское шоссе, это не секрет, давно подошло к пределу своей пропускной способности. Как рассказал председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко, что этот участок будет строиться исключительно на заемные средства. Бюджетных средств здесь не предусматривается, поэтому он будет платный. А если он будет платный, то мы будем строить гораздо быстрее, чем это есть.

Добавим, что в рамках государственно-частного партнерства запланировано строительство второго терминала в Пулково. Все эти меры позволят к 2025 году увеличить его пассажиропоток до 35 млн.

Фото: Piter.tv

