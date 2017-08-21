Трассу между Петербургом и Великим Новгородом построят к 2018-2019 годам

Автомобильную дорогу, которая свяжет Северную столицу и Великий Новгород, планируют достроить в 2018-2019 годах.

Министр спорта России Максим Соколов рассказал, когда закончат строительство трассы М11 между Петербургом и Великим Новгородом. Как и планировали, стройку дороги закончат в 2018-2019 годах.

В этом году введут около 200 километров трассы на участке около Великого Новгорода. Остальные 140 километров в настоящее время строят.

Также в Ленобласти сейчас начали реконструировать отрезок трассы А-121 "Сортавала". За оставшиеся месяцы планируют построить 11 километров дорожного полотна, два моста через реку Тихая, отремонтировать путепроводы и оборудовать две площадки для отдыха водителей.