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Транспортную оптимизацию в Петербурге и Ленобласти перенесли на 2020 год

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Идею опротестовали жители области.

В Петербурге и Ленинградской области решается вопрос оптимизации транспортной системы. Городские чиновники считают, что четверть коммерческих и социальных маршрутов убыточна. Они предложили упразднить около 70 направлений, среди которых были и самые востребованные.

Данная идея властей вызвала крайне негативную реакцию жителей. Они убеждены, что маршруты нужно не сокращать, а наоборот увеличивать. В связи с разгоревшейся дискуссией проект решили отложить до середины 2020 года.

Напомним, что на сегодняшний день между Ленобластью и Петербургом курсируют около 300 маршрутов. Более 150 тыс. жителей области ежедневно ездят на работу в город на общественном транспорте.

Видео: Piter.tv

Теги: ленинградская область, общественный транспорт, правительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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