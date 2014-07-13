Транспортная прокуратура взяла под контроль задержки рейсов в Пулково

В Пулково задержаны десятки рейсов.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в аэропортах Пулково и Храброво. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров и работу авиаперевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В аэропорту Пулково в настоящее время задержаны 34 рейса. Задержки зафиксированы на вылет в Архангельск, Волгоград, Душанбе, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Москву, Мурманск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Худжанд. В аэропорту Храброво задерживаются 21 рейс в Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Шарм Эль Шейх, один рейс отменен.

В надзорном ведомстве уточнили, что основными причинами сбоев в расписании стали неблагоприятные метеорологические условия и позднее прибытие воздушных судов. Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Ранее Piter.TV сообщал, что рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 13 часов.

Фото: Piter.TV