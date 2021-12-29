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Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой "Сапсана"
Сегодня, 17:25
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Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой "Сапсана"

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Поезд прибыл в Северную столицу с опозданием.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда "Сапсан". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Известно, что скоростной поезд из Москвы остановился на станции "Обухово" около 10:55 из-за поломки токоприёмника. Пострадавших и травмированных не было. Позже движение поезда восстановили. Рейс прибыл в Петербург с задержкой. 

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося,  и даст оценку действиям работников ОЖД. 

Ранее на Piter.tv: в апреле временно изменится расписание поездов "Сапсан".

Фото: Piter.tv

 

Теги: пассажиры, поезд сломался, сапсан, северо-западная транспортная прокуратура, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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