Из-за технической неисправности "Сапсан" из Москвы прибудет в Северную столицу с опозданием

Поезд остановился на станции Обухово.

Скоростной поезд "Сапсан" № 758 из столицы привезет пассажиров в Петербург с опозданием на час. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Причиной задержки стала техническая неисправность. Поезд остановили на станции Обухово. Аварийная бригада уже проводит ремонт. Пассажирам порекомендовали проводить мониторинг информации на сайте Октябрьской железной дороги и следить за сообщениями на станциях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 23 января.

Фото: Piter.TV