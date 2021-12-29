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Из-за технической неисправности "Сапсан" из Москвы прибудет в Северную столицу с опозданием
Сегодня, 13:04
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Из-за технической неисправности "Сапсан" из Москвы прибудет в Северную столицу с опозданием

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Поезд остановился на станции Обухово.

Скоростной поезд "Сапсан" № 758 из столицы привезет пассажиров в Петербург с опозданием на час. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

Причиной задержки стала техническая неисправность. Поезд остановили на станции Обухово. Аварийная бригада уже проводит ремонт. Пассажирам порекомендовали проводить мониторинг информации на сайте Октябрьской железной дороги и следить за сообщениями на станциях.

Ранее на Piter.tv сообщили, что первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 23 января.

Фото: Piter.TV

Теги: задержка, обухово, сапсан, техническая неисправность
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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