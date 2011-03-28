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Трамвайное движение на проспекте Стачек закроют на два дня
Сегодня, 10:24
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Трамвайное движение на проспекте Стачек закроют на два дня

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В связи с этим трамвай №52 не будет курсировать.

В ночь на 20 ноября до раннего утра 22 ноября рабочие приступят к переустройству трамвайных съездов, из-за чего на проспекте Стачек закроют трамвайное движение. 

Трамвай №36 проследует от конечной "Поселок Стрельна" по действующей трассе до ул. Десантников, далее по ул. Десантников, ул. Маршала Казакова, пр. Стачек и по действующей трассе до конечной станции "Оборонная ул."; а движение трамвая №52 будет закрыто.

Ранее в Сестрорецке отремонтировали асфальт на переезде.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, проспект стачек, трамвайное движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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