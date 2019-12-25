  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамвайные пути на проспекте Энгельса отремонтируют за 136 миллионов рублей
Сегодня, 17:23
63
nadezhda_sib

Трамвайные пути на проспекте Энгельса отремонтируют за 136 миллионов рублей

0 0

Работы займут около 11 месяцев.

В Петербурге определили подрядчика, который будет заниматься ремонтом трамвайных путей на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. 

Ремонт будет проходить на участке от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Стоимость работ составит более 136 миллионов рублей. Дорожникам предстоит привести в порядок верхнее строение пути на отрезке протяженностью в километр. На четырех остановках сделают повышенные посадочные площадки. Это сделает выход и вход в общественный транспорт для маломобильных граждан более удобным.

Подрядчиком стало АО "Стройинвест".  По плану работы будут полностью завершены к 15 ноября 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: ремонт, трамвайные пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии