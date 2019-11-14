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Трамвай сбил мужчину на Синопской набережной
Сегодня, 11:57
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nastya960

Трамвай сбил мужчину на Синопской набережной

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Он находится в тяжелом состоянии.

В Центральном районе выясняют обстоятельства ДТП с участием трамвая, сбившего пешехода. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации около 09:40 у дома 10 на Синопской набережной 45-летний водитель трамвай наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.  В итоге 28-летнего мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Пассажиры, которые находились в трамвае, не пострадали.

Выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Ранее на Смолячкова под колеса автомобиля попала девушка с велосипедом.

Фото: pixabay 

Теги: синопская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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