Трамвай сбил мужчину на Синопской набережной

Он находится в тяжелом состоянии.

В Центральном районе выясняют обстоятельства ДТП с участием трамвая, сбившего пешехода. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации около 09:40 у дома 10 на Синопской набережной 45-летний водитель трамвай наехал на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. В итоге 28-летнего мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмами. Пассажиры, которые находились в трамвае, не пострадали.

Выясняются обстоятельства дорожной аварии.

Ранее на Смолячкова под колеса автомобиля попала девушка с велосипедом.

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