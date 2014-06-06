Трамваи на проспекте Косыгина изменили маршрут

В связи с обстоятельствами на проспекте Косыгина, трассы трамвайных маршрутов №№ 8, 59, 63, 64 временно изменены.

Так, трамвай №8 будет курсировать от к/ст Хасанская до улицы Коммуны, а трамваи №59, 63, 64 - от Ириновского проспекта до Хасанской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ. В связи с этим, пассажирам следует учитывать изменения в маршрутах и выбирать альтернативные способы передвижения, если это возможно.

Сейчас движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что проезд в трамвае "Чижик" петербуржцы смогут оплачивать лицом.

Фото: Piter.TV