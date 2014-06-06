Трамваи на проспекте Косыгина изменили маршрут

Так, трамвай №8 будет курсировать от к/ст Хасанская до улицы Коммуны, а трамваи №59, 63, 64 - от Ириновского проспекта до Хасанской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ. В связи с этим, пассажирам следует учитывать изменения в маршрутах и выбирать альтернативные способы передвижения, если это возможно.
Сейчас движение восстановлено.
Ранее сообщалось, что проезд в трамвае "Чижик" петербуржцы смогут оплачивать лицом.
Фото: Piter.TV
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