Трамвай №100 в Петербурге временно пустили в объезд Ручьев

Маршрут изменили из за аварийной ситуации.

В Санкт-Петербурге временно изменили схему движения трамвая номер сто из за невозможности проезда на контрольно пропускном пункте "Станция Ручьи".

В учреждении сообщили, что корректировка маршрута носит временный характер и связана с ограничением движения на конечной остановке. Пассажирам рекомендовано учитывать изменения при планировании поездок. Согласно оперативной информации, трамвай отправляется от конечной станции "Придорожная аллея" и следует по обычному маршруту до остановки "проспект Луначарского".

Далее трамвай объезжает закрытый участок. Движение организовано по проспекту Науки и проспекту Культуры с последующим возвращением на проспект Луначарского. После этого маршрут продолжается до проспекта Энгельса и далее по стандартной трассе обратно к "Придорожной аллее".

По данным средств массовой информации, причиной изменения схемы движения стал сход трамвая с рельсов на конечной станции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)