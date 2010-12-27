Трамваи временно прекратили движение до "Ладожской" из-за ДТП

Автомобиль врезался в трамвай на проспекте Косыгина.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем. Инцидент произошел днем 5 августа на проспекте Косыгина.

По словам очевидца, легковушка врезалась в "Чижик". Из-за аварии трамваи временно не ходят до станции метро "Ладожская". Отметим, что на данном участке для них выделена специальная полоса.

На данный момент причины аварии неизвестны.

Комментаторы оказались недовольны произошедшим. Они отметили, что "Чижик" является самым быстрым способом добраться до метро.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург вошел в топ-5 лучших дорог для путешествий на машине.

Фото: vk.com/spb_today