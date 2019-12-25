Трамваи на проспекте Стачек изменят маршрут на два дня

Так, трамвайный маршрут №52 будет закрыт с 12 по 14 марта.

В среду, 9 марта, в пресс-службе "Горэлектротранса" сообщили, что из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек трамваи изменят маршрут с 12 по 14 марта.

Так, трамвайное движение будет закрыто от Кронштадтской площади до улицы Маршала Казакова. Трамваи №36 проследуют от поселка Стрельна до улицы Десантников, далее до улицы Маршала Казакова, проспекта Стачек и по действующей трассе до конечной станции "Оборонная ул".

Трамвайный маршрут №52 закрыли, а часть подвижного состава передали на маршрут №36.

Фото: Piter.tv