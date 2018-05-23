Трамваи и троллейбусы усилят работу на Троицу

В этом году Троицу православные отмечают 16 июня.

В связи с празднованием православной Троицы 15 и 16 июня в Санкт-Петербурге усиливается движение троллейбусных маршрутов №№ 9, 14, 20, 25, 38, 40 и трамвайных маршрутов №№ 9, 10, 18, 23, 43, 58. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Троица — это церковный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Также этот праздник называется Пятидесятницею, так как Святой Дух сошел на землю на 50-й день после Воскресения Христа.

А вот из-за закрытого Троицкого моста трамвай №3 неделю будет ходить по Литейному.

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