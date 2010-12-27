В Петербурге некоторые трамваи изменят маршруты на две недели

В Петербурге трамваи №№ 38, 40, 55, 61 две недели будут ходить по новому маршруту.

В Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами трамвайных путей на переездах у площади Мужества будет закрыто трамвайное движение. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так, 3 ноября с 05.00 до 05.00 17 ноября текущего года по Политехнической улице у площади Мужества трамвайное движение будет приостановленно.

Две недели трамваи №№ 38, 40, 55, 61 будут следовать по следуюущему маршруту:

№38: от к/ст "Придорожная аллея" по пр. Энгельса, пр. Луначарского, пр. Культуры, Тихорецкому пр., пр. Науки и по действующей трассе до к/ст "Пр. Мечникова";

№40: от к/ст "Тихорецкий пр." по Тихорецкому пр., пр. Культуры, пр. Луначарского, пр. Энгельса, и по действующей трассе до к/ст "Пл. Ленина";

№55: от к/ст "Станция метро "Старая Деревня" по Гаккелевской ул., ул. Оптиков, Стародеревенской ул., ул. Ильюшина, пр. Испытателей, 2-му Муринскому пр., Политехнической ул., 1-му Муринскому пр., Лесному пр. до к/ст "Станция метро "Выборгская". При этом учитывается, что проспект Авиаконструкторов также закрыт;

№61: от к/ст "Суздальский пр." по действующей трассе до пр. Науки, далее по пр. Науки, ул. Руставели, Пискаревскому пр. до к/ст "Пр. Мечникова".