По словам экс-президента США, он бы смог завершить конфликт в течение одного дня.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что у него были хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что намерен призвать Зеленского к мирному соглашению. По словам экс-президента США, он бы смог завершить конфликт в течение одного дня.

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Видео: YouTube / Fox News