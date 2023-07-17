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Трамп заявил о намерении добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах

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По словам экс-президента США, он бы смог завершить конфликт в течение одного дня.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах главы государства. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что у него были хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что намерен призвать Зеленского к мирному соглашению. По словам экс-президента США, он бы смог завершить конфликт в течение одного дня.

Ранее Володин посоветовал Байдену заняться своим здоровьем.

Видео: YouTube / Fox News

Теги: дональд трамп, россия, сша, украина, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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