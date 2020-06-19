Дональд Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для Associated Press. Политик пояснил журналистам, что располагает секретной информацией о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико. Он не исключил, что в будущем данные сведения будут раскрыты общественности.
Напомним, что в интернете популярностью пользуется версия того, что разбившийся объект на территории города Розуэлл на самом деле являлся внеземным кораблем, в котором находился представитель внеземной цивилизации. Некоторые люди предполагают, что инопланетянин попал в руки правительства.
Я не буду говорить, что я об этом знаю, но это очень интересно
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что согласно официальном позиции ВВС США, в Розуэлле разбившийся объект являлся метеозондом, который военные использовали в рамках секретной программы.
Загадочный шарообразный НЛО, замеченный в небе над Японией, улетел к морю.
Видео: Youtube/ Fox News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все