Политик не исключил, что сведения о ситуации в Розуэлле могут рассекретить.

Дональд Трамп заявил, что знает много интересного об инциденте с НЛО в 1947 году. Об этом американский лидер рассказал в интервью для Associated Press. Политик пояснил журналистам, что располагает секретной информацией о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико. Он не исключил, что в будущем данные сведения будут раскрыты общественности.

Напомним, что в интернете популярностью пользуется версия того, что разбившийся объект на территории города Розуэлл на самом деле являлся внеземным кораблем, в котором находился представитель внеземной цивилизации. Некоторые люди предполагают, что инопланетянин попал в руки правительства.

Я не буду говорить, что я об этом знаю, но это очень интересно Дональд Трамп, президент США

Напомним, что согласно официальном позиции ВВС США, в Розуэлле разбившийся объект являлся метеозондом, который военные использовали в рамках секретной программы.

Загадочный шарообразный НЛО, замеченный в небе над Японией, улетел к морю.

Видео: Youtube/ Fox News