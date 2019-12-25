Экс-президент США призвал к сотрудничеству с Москвой.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США надо поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю. Такое заявление бывший глава Белого дома сделал в эфире местного телеканала Fox News. Он призвал действующую администрацию страны к сотрудничеству с Москвой, так как РФ и Пекин совместно "набирают силу".

Быть в хороших отношениях с президентом Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Американским компаниям правительство запретило покупать напрямую у российской стороны долговые обязательства, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Из-за вмешательства в выборы ограничения наложены на 16 организаций и 16 физических лиц, а также еще на 8 юридических лиц - за деятельность в Крыму. Из Вашингтона будут высланы 10 российских дипломатов, которых США считают причастными в работе со спецслужбами.

США увеличат свой контингент в Германии на 500 человек.

Фото: Белый дом