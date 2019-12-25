Трамп заявил, что Россия хочет денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, он говорил с Россией о денуклеаризации. Речь идет о процессе, в ходе которого сокращаются ядерные вооружения. Трамп подчеркнул, что заинтересован в этом процессе. При этом он не уточнял, когда состоялись соответствующие переговоры с Россией по денуклеаризации.
Я говорил об этом с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп назвал президента Колумбии возможной "целью" из-за наркотрафика.
Фото: YouTube / The White House
