Трамп: войска США находятся в странах, о которых многие американцы "не слышали"

Политик назвал виновного в трагедии Ближнего Востока.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США находятся в таких странах, о которых многие граждане страны даже "не слышали". Соответствующее заявление кандидат на пост главы Белого дома, представитель Республиканской партии сделал в ходе предвыборных дебатов в Айове на местном телеканале FOX News. Он заметил, что находясь на должности главы государства неначал ни одного вооруженного или военного конфликта.

Мы находимся в странах, которые даже не желают нам добра, и в странах, названия которых многие из вас даже не слышали. Дональд Трамп, экс-глава США

Американский политик и бизнесмен добавил, что события 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа проникли на израильскую территорию, произошли из-за "слабого президента" США Джо Байдена.

Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США.

Фото и видео: YouTube / Factum