Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Минобороны Штатов назначен Кристофер Миллер, глава Национального контртеррористического центра.
Трамп поблагодарил Эспера за проделанную работу.
Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны.
Дональд Трамп, президент США
Отметим, что на следующей неделе у Эспера был запланирован визит в Европу. Он должен был договариваться о выводе американских войск с континента.
Ранее Трамп назвал условия для признания поражения на выборах.
Фото: pixabay.com
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