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Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера
Сегодня, 9:19
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matveyvn

Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера

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На следующей неделе у Эспера был запланирован визит в Европу.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Минобороны Штатов назначен Кристофер Миллер, глава Национального контртеррористического центра.

Трамп поблагодарил Эспера за проделанную работу.

Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны.

Дональд Трамп, президент США

Отметим, что на следующей неделе у Эспера был запланирован визит в Европу. Он должен был договариваться о выводе американских войск с континента.

Ранее Трамп назвал условия для признания поражения на выборах.

Фото: pixabay.com

Теги: министерство обороны сша, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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