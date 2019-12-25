На следующей неделе у Эспера был запланирован визит в Европу.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера. Исполняющим обязанности главы Минобороны Штатов назначен Кристофер Миллер, глава Национального контртеррористического центра.

Трамп поблагодарил Эспера за проделанную работу.

Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Дональд Трамп, президент США

Отметим, что на следующей неделе у Эспера был запланирован визит в Европу. Он должен был договариваться о выводе американских войск с континента.

Ранее Трамп назвал условия для признания поражения на выборах.

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