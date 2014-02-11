Трамп назвал нынешнюю политическую систему в США коррумпированной

Он подчеркнул, что страна скатится к бардаку.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю политическую систему в стране коррумпированной. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в штате Пенсильвания.

По его словам, нынешняя система разрушит образ жизни американцев. Экс-президент подчеркнул, что США скатятся к бардаку, если это произойдет.

У нас есть единственная возможность спасти страну. Это 2024 год. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов.

Фото: YouTube / NBC News