Трамп назвал нынешнюю политическую систему в США коррумпированной

Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю политическую систему в стране коррумпированной. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в штате Пенсильвания.
По его словам, нынешняя система разрушит образ жизни американцев. Экс-президент подчеркнул, что США скатятся к бардаку, если это произойдет.
У нас есть единственная возможность спасти страну. Это 2024 год.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов.
Фото: YouTube / NBC News
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