Трамп раскритиковал Байдена за признание о нехватке боеприпасов

По его словам, в истории США наступило "самое опасное время".

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за признание о нехватке боеприпасов. Об этом он заявил в интервью каналу Fox News.

По словам Трампа, в истории США наступило "самое опасное время". Он заявил, что Байден не понимает, что делает. Также экс-президент заявил, что после его ухода военные склады в стране были забиты до краев оружием.

Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, - рассказать об этом всему миру. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что Байден назвал себя искусственным интеллектом.

Видео: YouTube / Fox News