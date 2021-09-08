Президент США назвал себя искусственным интеллектом

Глава США вызвал смех у корреспондентов в Вашингтоне.

Глава США Джо Байден во время своего торжественного выступления в Белом доме пошутил о том, что он на самом деле является искусственным интеллектом. После этого высказывания местные журналисты засмеялись.

Я — ИИ... Джо Байден, президент США

Напомним, что американскому лидеру из Белого дома в прошлом году исполнилось 80 лет Политик стал самым пожилым президентом США в истории истории. Глава государства регулярно попадает в курьезные ситуации, а оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные ментальные и психические проблемы со здоровьем.

Президент США Байден не сразу нашел выход со сцены во время выступления в Филадельфии.

Фото и видео: C-SPAN