Ранее Джеймс Мэттис раскритиковал позицию Трампа относительно разгона протестов в США.

Дональд Трамп назвал экс-главу Пентагона "самым переоцененным генералом в мире". Об этом американский лидер написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик вспомнил, что бывший глава оборонного ведомства США раскритиковал Трампа за реакцию на массовые протесты по стране, связанные с гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса от рук полиции. Джеймс Мэттис заявил журналистам, что Дональд Трамп делает попытку "расколоть американский народ".

Возможно, единственная вещь, которая объединяет меня и Барака Обаму, это то, что мы оба имели честь уволить Джима Мэттиса. Я попросил его подать заявление об отставке и почувствовал себя прекрасно Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома отметил, что у Мэттиса было прозвище "Хаос". Однако Трампу оно не понравилось и он изменил его на "Бешеного пса".

Напомним, что Джим Мэттис занимал пост главы Пентагона с 2017 по 2019 года. Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке ушел с должности из-за разногласий с президентом США.

Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии.