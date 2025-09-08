Трамп: лидеры Европы прибудут в США для обсуждения сделки по Украине

Глава США раскрыл планы Вашингтона об урегулировании украинского конфликта.

Ряд европейских политических лидеров прибудут в понедельник и вторник, 8 и 9 сентября, в Вашингтон для обсуждения мирного урегулирования конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп, выступая на военной базе Эндрюс перед местными журналистами. Глава государства выразил уверенность в решении кризисной ситуации дипломатическим путем. Также лидер Белого дома отметил, что в ближайшие дни рассчитывает переговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности... Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем. Дональд Трамп, глава США

Ранее Дональд Трамп от 4 сентября сообщил общественности о том, планирует в ближайшем будущем поговорить с Путиным.

Трамп намерен перейти к новому этапу санкций против России.

Фото и видео: Белый дом