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В Петербурге трактор врезался в автомобиль на "зебре"
Сегодня, 19:31
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nadezhda_sib

В Петербурге трактор врезался в автомобиль на "зебре"

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По предварительным данным, никто не пострадал.

На севере Петербурга днем 16 января "притерлись" к друг другу трактор и легковой автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло на пешеходном переходе около перекрестка улицы Композиторов и Астафьева. Авто получило незначительные повреждения. Судя по всему, трактор выезжал с тротуара.

Комментаторов удивило, что мог убирать спецтранспорт, если в Петербурге нет снега.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге анонимные лжеминеры добрались до школ

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп на зебре, дтп с трактором, трактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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