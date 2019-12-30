В Петербурге трактор врезался в автомобиль на "зебре"

По предварительным данным, никто не пострадал.

На севере Петербурга днем 16 января "притерлись" к друг другу трактор и легковой автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло на пешеходном переходе около перекрестка улицы Композиторов и Астафьева. Авто получило незначительные повреждения. Судя по всему, трактор выезжал с тротуара.

Комментаторов удивило, что мог убирать спецтранспорт, если в Петербурге нет снега.

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге анонимные лжеминеры добрались до школ.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"