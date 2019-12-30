В Петербурге трактор врезался в автомобиль на "зебре"

На севере Петербурга днем 16 января "притерлись" к друг другу трактор и легковой автомобиль. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.
ДТП произошло на пешеходном переходе около перекрестка улицы Композиторов и Астафьева. Авто получило незначительные повреждения. Судя по всему, трактор выезжал с тротуара.
Комментаторов удивило, что мог убирать спецтранспорт, если в Петербурге нет снега.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснить.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге анонимные лжеминеры добрались до школ.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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