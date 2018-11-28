Трактор потерял стог сена под мостом глупости

Надпись "Опасно! Низкий мост" совсем не смутила тракториста.

Днем 27 февраля жители Петербурга стали свидетелями очередного происшествия, которое произошло под мостом глупости. Однако в этот раз под металлическим сооружением не застряла "Газель" или другой большегруз. Под ним не смог проехать трактор с двумя стогами сена. В сети появилось фотография с места событий.

На снимке видно, что тракторист не смог в сохранности доставить груз до места назначения. Один из стогов сена упал на дорогу. И даже после этого можно заметить, что транспорт едва помещается под низким мостом.

Пользователи интернета пошутили, что "под мостом, где не проедет "Газель", как оказалось, сено тоже не пройдет".

Ранее мы писали, что мост глупости на Софийской поймал 163 и 164 жертву.

Фото: Мегаполис