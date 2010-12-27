На Будапешсткой у трактора оторвалось колесо и попало в троллейбус

По предварительным данным, во время ДТП никто не пострадал.

В Купчино водитель трактора не справился с управлением во время поворота и потерял колесо. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Очевидцы пишут, что трактор занесло на повороте с Димитрова на Будапештскую. После заноса оторвавшееся колесо прилетело в троллейбус. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и с минимальными повреждениями.

На место для выяснения обстоятельств уже прибыли сотрудники ГИБДД.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВК