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В Ленобласти украли трактор за 7 млн рублей
Сегодня, 11:50
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Rybka123
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В Ленобласти украли трактор за 7 млн рублей

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Полиция начала проверку.

Накануне, 21 августа, в Тихвинском районе Ленобласти с территории одной из ферм неизвестные похитили трактор стоимостью 7,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО.

О пропаже дорогостоящей техники полиции сообщил гендиректор коммерческой организации, которой принадлежит животноводческий комплекс в поселке Цвылево. По словам мужчины, злоумышленникам удалось угнать трактор с охраняемой территории.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это далеко не первый случай кражи крупногабаритной техники у предпринимателей Петербурга. В этом месяце неизвестные украли бульдозер стоимостью 14 млн рублей

Фото: pixabay.com

Теги: кража , ленобласть , трактор
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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