Нападение школьника в Стерлитамаке: последние новости

В трагедии пострадали преподаватель информатики и две одноклассницы нападавшего.

Утром среды, 18 апреля, ученик 9-го коррекционного класса школы № 1 в Стерлитамаке напал на одноклассников. В результате пострадали преподаватель информатики, Екатерина Першина, и две одноклассницы нападавшего.

Трагедия произошла на уроке информатики. Девятиклассник ворвался в кабинет и ранил канцелярским ножом учительницу Екатерину Першину и свою одноклассницу. Одна из учениц, выпрыгнула в окно второго этажа, чтобы спастись от нападения. Ученик разлил горючую жидкость и поджег кабинет. Пожара, к счастью, не произошло: в школе сработала сигнализация. Нападавший попытался покончить жизнь самоубийством, но его успели задержать.

Все четверо пострадавших сейчас в больнице. Как сообщили медики, их ранения оцениваются как средней степени тяжести. Учительницу информатики, Екатерину Першину, прооперировали. У девочки, пострадавшей от рук девятиклассника, диагностировали колото-резанные раны грудной клетки и руки.

Нападавший оставил у себя на шее рану и также находится в больнице. С разрешения врачей следователи допросили его. В социальных сетях журналисты разыскали страницу девятиклассника. Школьник не раз писал что он принадлежит к "Колумбайну". В телеграм-канале "Мэш" опубликовали скриншоты личных сообщений школьника. По фотографиям видно, что он давно планировал нападение даже и говорил об этом сверстникам. Девятиклассник хотел отомстить ровесникам, которые якобы над ним издевались.

Напомним, что с начала года это уже четвертое нападение на российские школы. В середине января двое подростков с ножами напали на учеников школы № 127 в городе Пермь. Тогда пострадали 15 человек. Через четыре дня похожая трагедия случилась в Улан-Удэ. Девятиклассник с топором напал на семиклассников в школе № 5 и устроил пожар в кабинете. После каждого из нападений подростки пытались закончить жизнь самоубийством. 21 марта в городе Шадринск 13-летняя девушка начала стрелять из пневматического пистолета и ранила семерых одноклассников.

Фото: Жизнь Стерлитамака / ВКонтакте.