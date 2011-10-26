Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В Башкирии школьница и буфетчица подрались из-за булочки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 15 октября в Стерлитамаке. Отмечается, что у школьницы не прошла оплата на терминале, и та "послать на три буквы буфетчицу". В ответ женщина схватила девочку, но не стала ее бить. Также сообщили, что буфетчице стало плохо, и ее увезли на скорой. Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту случившегося.

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Фото: Piter.tv