Трагедия в Кузбассе: По недосмотру матери-наркоманки ребенок выпал из окна

Мать оставила 5-летнего мальчика и его младшую сестру одних дома на несколько дней.

Трагедия произошла накануне, 8 октября, в Киселевске Кемеровской области.

Ранее судимая наркозависимая женщина, оставила детей, 5-летнего сына и его миладшую сестру, одних дома на несколько дней. Мальчик игрался на подоконнике, кидая разные предметы на улицу. В какой-то момент ребенок не удержался и упал с третьего этажа. Прохожие обнаружили ребенка и вызвали скорую и полицию. Малыш был доставлен в больницу с множественными ушибами внутренних органов.

Девочка помещена в социальное учреждение. В отношении матери будет решаться в вопрос о лишении ее родительских прав. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: Piter.tv