Трагедия в Кемерово: Уголовное дело возбуждено в отношении командира пожарного звена Сергея Генина

Сегодня появилась информация от следкома, в которой сообщается, что в отношении руководителя пожарного звена возбуждено уголовное дело о халатности.

Сегодня, 11 апреля, стало известно о еще об одном уголовном деле после пожара в Кемеровском торговом центре "Зимняя Вишня", во время которого погибли 64 человека.

По версии следствия, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня", являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Один из очевидцев сообщил ему о большом количестве людей в кинозале на 4 этаже, и указал на рядом расположенный лестничный марш, который вел к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до 4 этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на 4 этаж. Официальный представитель СК России Светлана Петренко

Было утрачено драгоценное время, которое могло спасти не одну жизнь. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, которые находились в том самом кинозале №2.

По месту жительства Сергея Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.