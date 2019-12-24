Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

Летом 2020 года он будет доступен для продажи на американском рынке.

Компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Venza.

Новый автомобиль построили на платформе TNGA, благодаря которой он стал значительно легче, прочнее и безопаснее. В комплектацию Venza входят панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида, а также планшет мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В набор системы активной безопасности Toyota Safety Sense входит соблюдение рядности движения, контроль состояния водителя и распознавание дорожных знаков.

Кроссовер поддерживает гибридный силовой агрегат. Он включает в себя двигатель объемом 2,5 литра, два электромотора и вариатор. Общая производительность моторов составляет 219 лошадиных сил.

Отметим, что Toyota Venza появится летом 2020 года на американском авторынке.

Ранее стало известно, что кроссовер Toyota Highlander появится в России этим летом.

Видео: YouTube / АРАБА ШОУ