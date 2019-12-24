Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

Компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Venza.
Новый автомобиль построили на платформе TNGA, благодаря которой он стал значительно легче, прочнее и безопаснее. В комплектацию Venza входят панорамная крыша, цифровое зеркало заднего вида, а также планшет мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
В набор системы активной безопасности Toyota Safety Sense входит соблюдение рядности движения, контроль состояния водителя и распознавание дорожных знаков.
Кроссовер поддерживает гибридный силовой агрегат. Он включает в себя двигатель объемом 2,5 литра, два электромотора и вариатор. Общая производительность моторов составляет 219 лошадиных сил.
Отметим, что Toyota Venza появится летом 2020 года на американском авторынке.
Ранее стало известно, что кроссовер Toyota Highlander появится в России этим летом.
Видео: YouTube / АРАБА ШОУ
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