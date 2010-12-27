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В Петербурге товарный поезд сбил мужчину насмерть
Сегодня, 17:45
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Shdaria
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В Петербурге товарный поезд сбил мужчину насмерть

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В Петербурге мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего погиб.

29 августа в Московском районе Санкт-Петербурга товарный поезд сбил мужчину. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях.

Житель Петербурга погиб около 23 часов на железнодорожном перегоне Шоссейная-Александровская. об этом сообщает транспортная прокуратура. Известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего, его сбил товарный поезд, который шел по направлению в  Санкт-Петербург.

Машинист состава, пытаясь избежать трагедию, применил экстренное торможение и сигнал, но все равно наехал на мужчину. В УТ МВД по СЗФО пояснили, что пострадавший 55-60 лет.

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Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , сбил поезд
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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