В Петербурге товарный поезд сбил мужчину насмерть

В Петербурге мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего погиб.

29 августа в Московском районе Санкт-Петербурга товарный поезд сбил мужчину. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут проверку по факту гибели мужчины на железнодорожных путях.

Житель Петербурга погиб около 23 часов на железнодорожном перегоне Шоссейная-Александровская. об этом сообщает транспортная прокуратура. Известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего, его сбил товарный поезд, который шел по направлению в Санкт-Петербург.

Машинист состава, пытаясь избежать трагедию, применил экстренное торможение и сигнал, но все равно наехал на мужчину. В УТ МВД по СЗФО пояснили, что пострадавший 55-60 лет.