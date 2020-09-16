Торговый представитель получил ножевые ранения в висок и шею на Исполкомской улице

Вечером 15-го августа на торгового представителя одной из организаций напал неизвестный. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Piter.TV получил видео с момента происшествия.
На кадрах видно, что мужчина в темной одежде начинает трясти машину на Исполкомской улице, после этого из нее выходит водитель. Вскоре между ними происходит конфликт. По нашей информации, водитель получил ножевые ранения левой височной области и шеи. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ломоносове задержали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу.
Видео: Piter.TV
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