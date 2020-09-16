Торговый представитель получил ножевые ранения в висок и шею на Исполкомской улице

Неизвестный начал трясти служебную машину.

Вечером 15-го августа на торгового представителя одной из организаций напал неизвестный. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

На кадрах видно, что мужчина в темной одежде начинает трясти машину на Исполкомской улице, после этого из нее выходит водитель. Вскоре между ними происходит конфликт. По нашей информации, водитель получил ножевые ранения левой височной области и шеи. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ломоносове задержали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу.

Видео: Piter.TV