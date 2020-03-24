Под угрозу попадает не менее одного миллиона рабочих мест в торговых центрах страны.

Торговые центры России попросили помощи у правительства из-за пандемии. Они попросили временно отменить для отрасли ряд налогов в связи с чрезвычайной ситуацией.

Причина в снижении потока посетителей. Из-за этого у арендаторов падает выручка. Поэтому платёжеспособность торговых центров упала в разы.

Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около одного триллиона рублей, - написано в письме.

По словам владельцев ТЦ, под угрозу попадает не менее одного миллиона рабочих мест в торговых центрах страны.

Среди предложений - временно отменить для торговой недвижимости платежи по земельному налогу и налогу на имущество. А также отсрочить платежи по НДС и налогу на прибыль на три месяца.

Российский совет торговых центров направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.