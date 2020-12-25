Петербургские ТЦ стали посещать на треть реже в январе

Покупательский трафик снизился из-за отсутствия туристов и закрытых ресторанов.

Торговые центры Петербурга в январе стали посещать на 30% реже. Как выяснили в компании Watcom, снижение покупательского трафика в ТЦ вызвал запрет на работу общепита и детских развлечений, а также отсутствие туристов.

Директор ТРЦ "Галерея", где трафик упал на 30% в сравнении с прошлым годом, Дмитрий Зубков отметил, что петербуржцы перестали ходить за чем-то, кроме разовых покупок. Зубков предположил, что выручки ретейлеров сократились предположительно на столько же, многие заведения не смогут найти ресурсы для повторного восстановления, поскольку уже уволили персонал и перестали платить за аренду.

Если раньше мы говорили о паре операторов, которые не перетерпят ограничения, то теперь можно сказать, что только пара останется. директор ТРЦ "Галерея"

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