В России рекордно подешевел топовый iPhone

Стоимость топового iPhone снизилась почти на четверть.

В России iPhone 12 Pro Max можно купить за 85 тыс. рублей. На старте продаж его стоимость составляла 110 тыс. рублей, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Таким образом, его цена снизилась почти на четверть.

Однако в официальном магазине Apple базовая стоимость телефона не изменилась.

Отметим, что iPhone 12 Pro Max получился достаточно крупным телефоном. Помимо 6,7 дюймового OLED-дисплея и пятинанометрового процессора телефон имеет шесть гигабайт оперативной памяти.

Снизилась и стоимость iPhone 12 - телефон можно купить за 60 тыс. рублей.

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