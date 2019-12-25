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В России рекордно подешевел топовый iPhone
Сегодня, 18:36
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shuwioll

В России рекордно подешевел топовый iPhone

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Стоимость топового iPhone снизилась почти на четверть.

В России iPhone 12 Pro Max можно купить за 85 тыс. рублей. На старте продаж его стоимость составляла 110 тыс. рублей, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. Таким образом, его цена снизилась почти на четверть. 

Однако в официальном магазине Apple базовая стоимость телефона не изменилась. 

Отметим, что iPhone 12 Pro Max получился достаточно крупным телефоном. Помимо 6,7 дюймового OLED-дисплея и пятинанометрового процессора телефон имеет шесть гигабайт оперативной памяти. 

Снизилась и стоимость iPhone 12 - телефон можно купить за 60 тыс. рублей. 

Фото: pixabay 


 

Теги: apple, iphone 12 pro max
Категории: Новости России, Лента новостей,

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