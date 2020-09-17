Топ-менеджер ЛУКОЙЛа предсказал России роль мирового донора кислорода

Замглавы ЛУКОЙЛа Леонид Федун уверен, что в будущем Россия может заработать много на продаже квот CO2.

На территории России находится 20% мировых запасов леса. По мнению заместителя главы ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, за донорство кислорода страна может получать деньги (например, за продажу квот). При этом прибыль будет сопоставима со стоимостью продажи газа за рубеж. Об этом то-менеджер рассказал в интервью РБК.

Федун считает, что аккумулятивная способность российских лесов занижена. Зарубежные эксперты уверены, что на территории страны поглощается 300 миллионов тонн СО2, а выделяется два миллиарда тонн. Он сказал, что в России "должно быть поглощение минимум миллиард тонн в год".

Замглавы ЛУКОЙЛа отметил, что развитие лесов – это самый простой способ улавливать СО2. И Россия может очень легко к 2050 году добиться статуса углеродно нейтральной страны. Для этого нужно провести аудит лесных ресурсов.

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