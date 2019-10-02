Топ-менеджер "Аэрофлота" подозревается в хищении 250 млн рублей

Свыше 250 млн рублей были переведены на счета коллегии адвокатов по поддельным актам о выполненных работах, а после похищены.

Заместитель генерального директора "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия Владимир Александров вывел из компании около 250 млн рублей.

По делу также проходит бывший директор юридического департамента ПАО "Аэрофлот" Татьяна Давыдова, председатель коллегии адвокатов "Консорс" Александр Сливко и адвокат Дина Кибец. По версии следствия, сообщники выводили деньги через заключение договоров на оказание юридических услуг в период с 2016 по 2018 год. Свыше 250 млн рублей были переведены на счета коллегии адвокатов по поддельным актам о выполненных работах, а после похищены.

1 октября в кабинете топ-менеджера "Аэрофлота" был проведен обыск. В Басманском суде Москвы в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для всех фигурантов дела.