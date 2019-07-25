Топ фильмов от победителя "Кинотавра" Нигины Сайфуллаевой

Недавно в Петербурге прошел фестиваль Усадьба JAZZ. Организаторы подготовили для гостей мероприятия много музыки и активностей.

Участниками проекта Premier Stories стали три знаковых спикера. Один из них - кинорежиссер Нигина Сайфуллаева. Она произвела фурор на последнем фестивале "Кинотавр" в Сочи и получила диплом жюри "за безграничную веру актеров в режиссера" за фильм "Верность". Нигина рассказала Piter.TV о работах других режиссеров, которые произвели на нее впечатление.

Последние два года это у меня появился ребенок, поэтому фильмов в моем рационе стало сильно меньше, если не сказать, что их практически нет. Мне понравился сейчас на кинотавре фильм "Ддавай разведемся" Анны Пармас. Смешной, душевный, классный фильм очень понравился.

Я люблю такое кино, хоть я сама делаю очень серьезные фильмы. Смотреть я люблю качественные комедии. Мне понравился фильм "Бык", который вообще выиграл "Кинотавр". Так есть такая бушующая энергия, от которой невозможно оторваться. Да, она пацанская исключительно, но мне очень понравилось.

Еще вспомнила "Фаворитку". Классный фильм, просто он такой необычный. Необычно устроены эти женские характеры, их взаимодействие. Мне очень понравился.

Нигина Сайфуллаева, кинорежиссер